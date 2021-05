Le Chibouki est à la fois four à pain, à pizza et barbecue. Le dessus du dôme sert aussi de surface de cuisson.

Voilà de quoi raviver sa flamme à l’égard du barbecue ! Avec un design contemporain et une structure transportable, ces fours extérieurs en béton ne peuvent laisser aucun amateur de cuisine en plein air indifférent.

Isabelle Morin

La Presse

L’intrigant Chibouki est-il une sculpture de jardin, une cloche alimentaire nouveau genre ? Plutôt un four à bois polyvalent qui peut être utilisé comme fumoir et barbecue, ou comme four à pain, à pizza, à crêpes… Son petit frère le Bouki, plus compact, est aussi un four robuste qui allie polyvalence et fonctionnalité. Quant au Boucan, il se fait tantôt barbecue, tantôt foyer de plaisance.

Conçus et fabriqués à Montréal par AtelierB, ces accessoires utilisent le béton réfractaire, un matériau qui peut résister à des températures extrêmes pouvant atteindre 2000 °C.

À partir de 1800 $