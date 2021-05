Pour la maison, il n’y a jamais trop de sources d’inspiration. Voici quelques idées aussi faciles à aimer qu’à adopter.

Catherine Handfield

La Presse

Pour étirer les soirées d’été, quoi de mieux qu’une terrasse bien éclairée ? On trouve sur le marché de nombreuses options d’éclairage extérieur, qu’on peut très bien combiner : les populaires guirlandes lumineuses, les lumières à accrocher ou à piquer le long d’une allée, ou encore celles à encastrer dans les contremarches d’escalier ou sur la terrasse.

Cette année, l’entreprise québécoise Addison électronique propose trois nouveaux ensembles de lumières DEL intelligentes pour l’extérieur (suspendues, encastrables et de jardin), de marque Ason decor, offerts entre 90 $ et 100 $ (notre photo). Il est possible de les programmer et même d’en changer les couleurs avec son téléphone intelligent ou avec l’assistant Alexa ou l’assistant Google. Ce sont des lumières d’ambiance. Pour un éclairage plus soutenu, on vous conseille de les utiliser en complément à des lumières plus puissantes.