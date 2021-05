En collaboration avec le volet canadien du World Wide Fund (WWF), les centres de jardinage des épiciers Maxi et Provigo lancent Votre zone.

Isabelle Morin

La Presse

L’initiative vise à encourager l’aménagement d’espaces biodiversifiés par la distribution de plantes indigènes, autrement dit, d’espèces végétales implantées dans notre environnement depuis des milliers d’années.

Dès cette semaine, ces plantes et arbres seront clairement identifiés d’une étiquette Votre zone dans les 19 jardineries participantes.

Rappelons que les fleurs alimentent les pollinisateurs qui, eux, soutiennent l’agriculture et favorisent la survie de nombreuses variétés de végétaux. Du lot, les plantes indigènes sont les favorites des pollinisateurs locaux qui les visitent en plus grand nombre. Comme elles se plaisent dans notre climat, elles sont par ailleurs plus résilientes et faciles d’entretien.

> Consultez le site web de Votre zone