Le calathéa, tel un paon

Son feuillage est sans contredit ce qui charme tant les amateurs de calathéas, cette plante tropicale originaire d'Amérique du Sud. Ses feuilles très graphiques présentent des motifs contrastés, allant du vert très foncé, presque noir, au vert pâle, pourpre, brun ou rose, selon les espèces. Pas étonnant qu'on le surnomme la « plante-paon ».

La Montréalaise Shin Hye Koo est une amoureuse des calathéas. Elle en possède une douzaine d'espèces différentes. « Je les adore parce qu'elles s'épanouissent dans des environnements où la luminosité est faible, et les motifs de leurs feuilles sont sans pareils en matière de complexité, dit-elle. Et en plus, ce sont des plantes extrêmement expressives, puisqu'elles s'ouvrent le jour et se ferment la nuit. »

Le calathéa a aussi gagné le coeur de Sarah-Anne Nagué, propriétaire de la boutique de plantes en ligne Miss Boon. « C'est une de mes plantes préférées. Je ne suis pas la personne la plus neutre pour en parler », dit-elle à la blague. Bien qu'elle n'ait jamais eu de problèmes avec ses calathéas, il arrive que ses clients à qui elle en propose ne veuillent pas choisir ce type de plante parce qu'ils la trouvent trop difficile d'entretien.

Il est vrai que le calathéa peut être capricieux, voire drama queen, lorsqu'on ne lui offre pas des conditions d'arrosage et d'humidité idéales. Mais il est communicatif. « Lorsqu'il manque d'eau, on le sait tout de suite, note Sarah-Anne Nagué. Dans les 24 heures, la plante a repris sa forme initiale. Mais c'est à ce moment-là que de petites taches brunes commencent à apparaître sur le bord des feuilles. » Des taches qui ne nuisent cependant pas à la croissance de la plante. Selon elle, certaines espèces, dont les makoyana, ornata, lancifolia et warscewiczii, sont moins fragiles et plus faciles à entretenir.