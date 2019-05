Pas de presse pour aller au jardin

Les plantes qui sortent directement de serre ou encore de la maison doivent être acclimatées, insiste Yves Gagnon, un des pionniers en culture potagère écologique et copropriétaire des Jardins du Grand Portage à Saint-Didace, dans Lanaudière. Un immense jardin potager ouvert au public qui fête ses 40 ans cette année. « Poivrons, tomates, aubergines sont des plantes populaires qui aiment la chaleur. Il faut les transplanter quand le sol est chaud et qu'on annonce des nuits chaudes. Et, si possible, par temps sombre pour éviter que les plants ne brûlent au soleil », dit-il.

Transplanter sous un soleil vif est garant d'un bon coup de soleil pour vos potagères. Le feuillage en souffrira, et les racines risquent la déshydratation. Un sol trop froid retardera la croissance des racines et pourra affecter la vigueur du plant durant un bon moment. Sans acclimatation, le vent pourra déchirer les feuilles et rompre la tige principale. Poivrons, tomates, aubergines, melons soumis à des nuits trop fraîches (13 °C et moins) risquent de perdre leurs feuilles. Il faudra les protéger avec un abri, un seau, par exemple.

Un voile pour contrer la chrysomèle

La chrysomèle rayée du concombre a provoqué bien des déceptions ces dernières années. L'insecte jaune rayé de noir a ruiné plus d'une récolte. Les adultes mangent fleurs, feuilles et fruits, et les larves se délectent des racines et des tiges. Les uns et les autres sont vecteurs de maladies fatales. Ils s'en prennent aussi aux courges, courgettes, melons d'eau et melons brodés. L'une des meilleures façons de régler la situation est d'utiliser une toile flottante, un géotextile léger qui laisse passer la lumière, maintient une chaleur plus élevée au sol la nuit et fait barrière au ravageur. On le pose sur les semis ou sur les plants et on l'enlève quand les fleurs commencent à faire leur apparition, lorsque le cycle de l'insecte s'achève. Il serait impossible de produire des concombres sans ces toiles en production bio, précise Yves Gagnon. Elles se vendent autour de 25 $ et on peut maintenant se les procurer un peu partout.