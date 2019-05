Faire le plein pour le jardin urbain à l'Ausgang Plaza

Samedi prochain, le 11 mai, l'Ausgang Plaza accueillera la cinquième présentation du Marché de mai, événement organisé par l'organisme On sème.

Sur place, il sera possible de se procurer semis et semences biologiques cultivés localement, ainsi que matériaux et outils divers.

Des conseils pour du jardinage écolo seront proposés tout au long de l'été. Quelques producteurs et artisans seront également présents afin de faire découvrir leurs créations.

Rendez-vous de 10 h à 18 h, au 6524, rue Saint-Hubert.

https://www.facebook.com/events/2159737527440757