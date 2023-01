Les maisons à croquer de nos lecteurs

L’immobilier s’est enflammé et les logements sont devenus de plus en plus onéreux. Mais il est une tradition de maçonnerie qui fait fi des soubresauts fonciers, tout en restant chère au cœur des familles québécoises : la construction de maisons en pain d’épice. Véritables portes ouvertes pour l’imagination, elles peuvent receler toutes sortes d’histoires et d’idées. Voici celles de nos lecteurs inspirés.