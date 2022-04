L’Opale Gelflex aurait pu s’appeler l’arachide en raison de sa forme ergonomique. L’oreiller, fabriqué au Québec, a cette courbe au centre qui moule l’épaule pour obtenir un alignement adéquat de la colonne lorsqu’on dort sur le côté ou le dos.

Isabelle Morin La Presse

Un détail déjà intéressant. Mais ce qui distingue principalement l’Opale de ses concurrents, ce sont ses trois coussins plats supplémentaires — deux de 1 po et un de 1,5 po — qui se glissent dans sa housse en coton biologique.

L’astuce permet d’adapter la hauteur de l’oreiller, entre 2,5 et 5 po, selon la morphologie du dormeur et sa vision du confort. Avec un cœur en mousse mémoire infusée de gel, l’oreiller est assez ferme pour offrir un bon soutien de la tête. Ses couches supplémentaires en mousse lui donnent un léger moelleux en surface auquel on peut s’attendre d’un oreiller.

D’un point de vue esthétique, l’Opale a toutefois le défaut de ses qualités : une forme irrégulière et un format réduit qui flotte dans les taies d’oreiller. On le lui pardonne puisque sa housse est lavable (mais rétrécira à la sécheuse). À défaut d’avoir déniché le parfait allié d’une nuit paisible, on le camouflera derrière des oreillers traditionnels.

Entre 120 $ et 150 $