Cour et jardin

Chérir son balcon

Moins on en a, plus on en prend soin ! Pas besoin d’avoir un grand espace extérieur pour le transformer en véritable oasis. C’est ce qu’on retient de notre appel à tous, fait il y a deux semaines, pour recevoir des photos des plus beaux balcons de la province. Résumé des témoignages recueillis, mais aussi trucs et astuces pour tirer le meilleur parti des quelques mètres à notre disposition.