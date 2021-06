Danielle Bonneau La Presse

Le jeune Québécois Jake Todaro a remporté les grands honneurs dans son niveau au concours de rédaction pancanadien Le sens d’un chez-soi organisé par Habitat pour l’humanité. Un don de 30 000 $, versé en son nom, aidera une famille à créer son propre chez-soi, à Montréal. L’élève de 5e année de l’école Gardenview a réfléchi à sa propre expérience. Il a raconté dans un poème, intitulé Home. A Small Word With a Big Meaning (Chez-soi. Un petit mot qui signifie beaucoup), comment ses parents ont acheté une habitation en ruine et l’ont patiemment rénovée, sans se décourager, pour en faire un sanctuaire, où il est aimé et en sécurité. « J’ai été très inspiré par le thème, c’est pourquoi je me suis donné à fond », a expliqué le résidant de Cartierville. Jake a songé pendant la pandémie à ceux qui étaient confinés chez eux et n’avaient pas la chance d’habiter dans une maison aussi confortable que la sienne. « Je voulais gagner ce concours, parce que je voulais faire une différence pour la communauté, a-t-il précisé. Je n’ai jamais été si fier et si heureux, surtout d’être le seul Québécois à avoir remporté un prix. C’est vraiment cool. »