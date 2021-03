PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE

C’est la deuxième expérience acéricole pour Frédérique Cardinal, qui a aussi récolté de l’eau d’érable l’an dernier chez son grand-père, dans les Cantons-de-l’Est. « C’est très amusant, ça réunit la famille et on fait un peu comme si on avait notre propre entreprise ; j’ai d’ailleurs créé notre logo, explique la jeune fille de 10 ans. Pour mon projet en classe, je vais parler des étapes de la création du sirop, comment on a fait ça l’an dernier et comment on peut distinguer les différents érables. » On peut en effet faire du sirop non seulement avec la sève de l’érable à sucre, mais aussi avec celle de l’érable argenté, de l’érable rouge et de l’érable noir.