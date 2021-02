Les balles de laine pour la sécheuse attirent de plus en plus l’attention. Réutilisables des centaines de fois, elles sont biodégradables et compostables. Bon nombre d’entre elles sont confectionnées à la main de façon éthique au Népal. Celles-ci, avec un motif de cœur, ont été importées par l’entreprise Fibres of Life.

Offertes dans un nombre croissant de boutiques, elles se multiplient comme des lapins. Mais elles sont faites à 100 % en laine, et c’est dans la sécheuse qu’elles sautent plutôt que sur l’herbe ou dans les rêves.

Danielle Bonneau

La Presse

Ces balles de laine ont l’avantage d’être réutilisables quelques centaines de fois, biodégradables et compostables. Elles attirent de plus en plus l’attention de personnes soucieuses de l’environnement qui désirent éliminer les feuilles assouplissantes jetables conçues pour éliminer l’électricité statique. Par groupes de trois (minimum), les balles sont efficaces pour réduire le froissement des vêtements et contribuent à diminuer le temps de séchage. Une balle de tennis fait le même effet, diront certains. Ce serait ignorer l’importance grandissante accordée au commerce équitable et à la consommation responsable.

Jennifer Pullin, fondatrice de l’entreprise Fibres of Life, établie en Nouvelle-Écosse, le constate quotidiennement. Croyant en la valeur de produits de qualité faits à la main de façon éthique, avec un impact social positif, elle importe divers types d’articles confectionnés par des artisans au Népal. Les balles de séchage de laine représentent plus de 50 % de ses ventes annuelles. « En étant aussi populaires, ces petites boules créent énormément d’emplois, a-t-elle révélé par courriel. Elles ont un pouvoir qu’on n’aurait jamais pu deviner. »

Beaucoup de boutiques et de chaînes de magasins proposent des boules de séchage en pure laine, confectionnées ailleurs au Canada, en Nouvelle-Zélande ou au Népal. Les prix varient de 5 $ à 8 $ l’unité. Des artisans en confectionnent aussi au Québec avec de la fibre d’alpaga. Ces dernières ont une durée variant de 3 à 5 ans.

