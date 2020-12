Choisir la campagne

Composer dans le bois

« Montréal, j’suis arrivé chez toi sur le pouce quelques jours après que personne ne soit venu à ma fête de 18 ans et que je me dise que je n’avais plus rien à perdre, qu’il fallait m’inventer une nouvelle vie. […] J’te quitte le 20 décembre, à 35 ans. On a eu une bonne run, pareil. J’pense que tu m’as donné pas mal tout ce que t’avais à me donner. Une femme, des jumeaux, des ami-e-s, de la tonki, plusieurs bands, dont un qui est devenu pas mal important pour moi. »