(Reykjavik) L’éruption volcanique dans la péninsule de Reykjanes, dans le sud-ouest de l’Islande, a nettement diminué en intensité depuis son déclenchement mercredi midi, a indiqué l’office météorologique islandais jeudi.

Agence France-Presse

« Le début a été très intense, mais (l’éruption) a perdu en intensité après quelques heures » et jeudi la lave sortait seulement de « quelques évents » (orifices) le long de la fissure de 3,4 kilomètres, a déclaré Lovisa Gudmundsdottir, experte en risques naturels à l’Office météorologique islandais (IMO).

L’éruption a débuté mercredi en milieu de journée et a entraîné l’évacuation de la ville portuaire de Grindavik ainsi que celle des populaires bains géothermiques du Lagon Bleu, attraction touristique majeure du pays.

La centrale géothermique de Svartsengi, qui alimente en électricité et en eau chaude 30 000 personnes sur la péninsule, fonctionne largement à distance depuis la première éruption dans la région en décembre.

De la lave et de la fumée étaient encore visibles jeudi en plusieurs portions de la fissure qui s’est ouverte près de Sundhnukagigar, au nord de Grindavik.

La lave se dirige vers la ville et a atteint une barrière de protection constituée de terre et de pierre à un kilomètre au nord de la ville, a dit une porte-parole des services de la Protection civile et des situations d’urgence Hjordis Gudmundsdottir.

« Si nous n’avions pas construit ces murs, Grindavik n’existerait pas aujourd’hui », a-t-elle ajouté.

La lave a recouvert deux des trois routes entrant dans la ville, a-t-elle ajouté, et police et services d’urgence inspectent la ville.

Cette éruption est la cinquième en six mois dans la péninsule, après celles de décembre, janvier, février et mars.

En janvier, la lave avait touché Grindavik, engloutissant trois maisons. La plupart des 4000 habitants ont évacué la ville en novembre, avant la première éruption.

L’activité enregistrée depuis 2021 dans cette péninsule de Reykjanes témoigne du réveil, après 800 ans, d’une longue faille permettant la remontée du magma, s’accordent à dire les volcanologues.