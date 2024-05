(Vilnius) Le président sortant de Lituanie Gitanas Nauseda a été réélu dimanche à l’issue du second tour de l’élection présidentielle, selon des résultats officiels partiels, et sa rivale a concédé sa défaite.

Saulius Jakucionis Agence France-Presse

La Commission électorale a indiqué que M. Nauseda avait recueilli 76 % des suffrages, après le dépouillement de 80 % des bulletins. La première ministre Ingrida Simonyte a dit « féliciter le président désigné de la Lituanie ».

Le peuple lituanien « m’a confié un grand mandat de confiance et je suis bien conscient que je devrai chérir ce crédit de confiance », a déclaré M. Nauseda, 60 ans, à la presse à Vilnius, après que sa rivale l’a félicité.

« Maintenant que j’ai cinq ans d’expérience, je pense que je serai certainement en mesure d’utiliser ce joyau correctement, avant tout pour atteindre les objectifs de bien-être pour tous les habitants de la Lituanie », a-t-il ajouté.

PHOTO PETRAS MALUKAS, AGENCE FRANCE-PRESSE Des électeurs arrivent pour voter lors du second tour de l’élection présidentielle du pays dans un bureau de vote à Vilnius.

M. Nauseda, est un ancien banquier de centre droit qui s’est imposé comme un homme d’État pro-européen et un fervent défenseur de l’Ukraine au cours de son premier mandat.

Le taux de participation s’est élevé 49,61 %, selon la commission électorale.

Le président lituanien dirige la politique de défense et la politique étrangère et assiste aux sommets de l’UE et de l’OTAN, mais il doit consulter le gouvernement et le parlement pour nommer les plus hauts responsables.

Avant le second tour, M. Nauseda a déclaré s’attendre à recueillir 75 % des voix, après en avoir obtenu près de 44 % au premier.

La première ministre Ingrida Simonyte, candidate des conservateurs au pouvoir, n’a obtenu que 20 % des voix au premier tour il y a deux semaines.

PHOTO MINDAUGAS KULBIS, ASSOCIATED PRESS La première ministre et candidate à la présidentielle, Ingrida Simonyte

Aucun sondage n’a été réalisé entre les deux tours.

Mme Simonyte, 49 ans, se présente pour la deuxième fois à l’élection présidentielle, après avoir été battue par M. Nauseda au second tour en 2019.

« J’ai un petit enfant […], alors je veux que la Lituanie se développe et soit un pays où il fait bon vivre », explique Rafal, 40 ans, sculpteur, qui a voté pour M. Nauseda.

« Je ne suis pas une fan des conservateurs, mais je la préfère à Nauseda. […] Comme moi, elle dit les choses telles qu’elles sont, sans manipulation » a déclaré à l’AFP Jurga Pacekajute, 48 ans, une spécialiste en communication.