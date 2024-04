William doit visiter un centre de redistribution de surplus alimentaires et un club de jeunes qu’il dessert. Le prince s’est retiré de ses fonctions publiques après que Kate, la princesse de Galles, eut annoncé le 22 mars qu’elle suivait un traitement pour un type de cancer non précisé.

(Londres) Le prince William reprend ses fonctions publiques, jeudi, pour la première fois depuis le diagnostic de cancer de son épouse, prêtant main-forte à la famille royale alors que les problèmes de santé continuent de marginaliser la princesse et le roi Charles III.

Danica Kirka Associated Press

William doit visiter un centre de redistribution de surplus alimentaires et un club de jeunes qu’il dessert. Le prince s’est retiré de ses fonctions publiques après que Kate, la princesse de Galles, eut annoncé le 22 mars qu’elle suivait un traitement pour un type de cancer non précisé.

Dans un message vidéo publié ce jour-là, Kate a demandé « du temps, de l’espace et de l’intimité » pendant qu’elle et sa famille s’adaptaient à son diagnostic.

Charles et Kate ont été largement absents de la scène publique depuis janvier en raison de problèmes de santé, laissant la reine Camilla, la princesse Anne et d’autres membres de la famille royale prendre le relais dans le tourbillon des évènements et des cérémonies de remise de prix qui dominent les fonctions de la monarchie britannique.

Charles a annoncé le 5 février qu’on lui avait diagnostiqué un type de cancer non divulgué à la suite d’un traitement pour une hypertrophie de la prostate deux semaines plus tôt. Le diagnostic de Kate est intervenu après son hospitalisation pour une opération abdominale non précisée à la fin janvier.

William rendra visite à une organisation caritative de distribution de nourriture excédentaire – Surplus to Supper – dans le Surrey, au sud-ouest de Londres, où il donnera un coup de main dans la cuisine et aidera à charger les repas préparés dans les camionnettes de livraison. Il se rendra ensuite dans un centre de jeunesse de l’ouest de Londres qui bénéficie des livraisons de nourriture.