La Grèce affronte « le plus grand incendie jamais enregistré dans l’UE »

(Athènes) La Grèce lutte depuis onze jours contre un feu dévastateur dans le département frontalier d’Évros qualifié par la Commission européenne de « plus grand incendie jamais enregistré dans l’UE » ayant tué 20 personnes et provoqué « un désastre écologique » et économique.