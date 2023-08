(Copenhague) La Russie a affirmé mardi matin avoir « détruit » un navire de reconnaissance de l’armée ukrainienne en mer Noire, lieu où les attaques, tant russes qu’ukrainiennes, se sont multipliées depuis le retrait de Moscou en juillet d’un important accord céréalier.

« Cette nuit, l’équipage d’un Su-30 cm [un avion de combat] de l’aviation navale de la Flotte de la mer Noire a détruit un navire de reconnaissance des forces armées ukrainiennes dans la zone d’installations russes de production de gaz dans la mer Noire », a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Le ministère n’a pas fourni plus de détails sur cet incident.

Jeudi soir, des navires de la flotte russe avaient été visés par une attaque ukrainienne menée avec un drone naval, selon le ministère russe de la Défense. Ces bâtiments « accomplissaient des tâches de contrôle de la navigation » en mer Noire. Le drone avait « été détruit par les tirs » des navires militaires russes sans atteindre sa cible, selon Moscou.

Des engins de ce type ont ciblé des navires russes depuis que Moscou a refusé mi-juillet de reconduire un accord négocié par l’ONU qui autorisait les exportations de céréales ukrainiennes.

La Russie dit avoir déjoué des attaques de drones près de Moscou

La Russie a annoncé tôt mardi avoir abattu deux drones ukrainiens dans la région de Moscou où se multiplient les incidents de ce type ces dernières semaines.

« Une tentative du régime de Kyiv de mener des attaques terroristes au moyen de véhicules aériens sans pilote a été déjouée » dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram.

« Deux drones ont été détectés et détruits par les systèmes de la défense aérienne au-dessus du territoire de la région de Moscou », a indiqué la même source.

Selon le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine, qui s’est exprimé sur Telegram, un engin a été abattu dans la zone de Krasnogorsk, située à 20 km au nord-ouest du Kremlin, et un second dans la zone de Tchastsy, à quelque 50 km au sud-ouest du centre de Moscou.

Les services compétents se trouvent sur les lieux, a ajouté l’élu.

Les aéroports internationaux Domodedovo, Cheremetievo et Vnoukovo de Moscou ont été fermés aux arrivées et aux départs, selon l’agence publique russe TASS, qui a ensuite annoncé la reprise des atterrissages dans les deux premiers lieux.

Les attaques de drones à l’intérieur du territoire russe se multiplient depuis plusieurs semaines, le plus souvent sans faire de dégât ni de victime, et ciblent notamment la capitale russe, située à plus de 500 km de la frontière avec l’Ukraine.

Lundi, la Russie avait affirmé avoir déjoué de nouvelles attaques de drones ukrainiens près de Moscou et dans la région de Kalouga, qui n’ont pas fait de victimes ni de dégâts.

Fin juillet et début août, d’autres appareils avaient été détruits au-dessus du quartier d’affaires de Moscou, dans l’ouest de la capitale, provoquant de légers dégâts sur la façade de deux tours. En mai, deux drones avaient eux été abattus au-dessus du Kremlin et d’autres engins avaient touché des immeubles d’habitation à Moscou.

« Nous sommes convaincus que la Russie va perdre cette guerre »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en visite au Danemark, a déclaré lundi à Copenhague être convaincu que la Russie va perdre la guerre, alors que le Danemark et les Pays-Bas ont annoncé la livraison prochaine d’avions de combat F-16 à l’Ukraine.

« Aujourd’hui, nous sommes convaincus que la Russie va perdre cette guerre », a-t-il lancé devant la foule rassemblée près du Parlement.

Les 19 avions F-16 promis par le Danemark seront livrés progressivement à Kyiv : six vers la fin de l’année, huit l’année prochaine et cinq l’année suivante, selon la première ministre danoise.

« L’essentiel, c’est ce que nous prouvons avec notre victoire, notre coopération », a poursuivi le président ukrainien. « Ensemble, nous prouvons que la vie a une valeur, que les gens comptent ».

« La liberté est importante, l’Europe est importante », a-t-il encore dit.

La veille, M. Zelensky a salué la décision « historique » des Pays-Bas et du Danemark de livrer à son pays un total de 61 avions de combat de fabrication américaine F-16.

PHOTO SERGEI GAPON, AGENCE FRANCE-PRESSE Volodymyr Zelensky à bord d’un F-16 à la base de Vojens, au Danemark

Il s’est rendu dimanche dans ces deux pays pour examiner les appareils que Kyiv réclame inlassablement depuis le début de l’invasion russe pour combattre les forces de Moscou, largement supérieures à ce stade.

Lundi, l’ambassadeur de Russie au Danemark a dénoncé « une escalade du conflit ».

« En se retranchant derrière l’idée que l’Ukraine doit déterminer elle-même les conditions de la paix, le Danemark cherche, par ses actes et ses paroles, à ne laisser à l’Ukraine d’autre choix que de poursuivre la confrontation militaire avec la Russie », a estimé l’ambassadeur Vladimir Barbine.

Selon lui, cette décision « pousse l’Ukraine dans l’abîme et condamne son peuple à de nouvelles victimes ».

En juillet, le ministère des Affaires étrangères de Russie Sergueï Lavrov avait mis en garde contre la livraison de F-16, faisant savoir qu’ils seront considérés par Moscou comme une menace « nucléaire ».

L’Ukraine grignote du terrain près de Bakhmout, pas de changement sur le front sud

L’Ukraine a repris en une semaine 3 km2 aux forces russes près de Bakhmout, dans l’est occupé du pays, tandis que sur le front sud, il n’y a pas eu de « changement significatif », a indiqué lundi une vice-ministre de la Défense.

« Trois kilomètres carrés supplémentaires ont été libérés » vers Bakhmout la semaine passée, a indiqué Ganna Maliar à la télévision ukrainienne, assurant que ses forces avaient repris 43 km2 depuis juin.

« Dans le sud, la situation n’a pas connu de changement significatif, nos défenseurs continuent d’avancer vers [les villes occupées] de Berdiansk et Melitopol », a-t-elle ajouté.

L’Ukraine est engagée depuis début juin dans une vaste contre-offensive pour tenter de libérer les régions occupées par Moscou.

Dans le nord-est de l’Ukraine, dans la zone de Koupiansk, seul secteur du front où ce sont les forces russes qui attaquent, Mme Maliar a assuré que la ligne ukrainienne tenait bon, alors que des évacuations ont commencé dans le secteur.

« Toutes les batailles de la semaine dernière se sont achevées par une défaite de l’ennemi, l’ennemi n’a pas avancé là-bas », a-t-elle assuré.

Les forces ukrainiennes mènent une contre-offensive très difficile, les Russes ayant passé l’hiver et le printemps à fortifier leurs positions, avec des tranchées des pièges antichars et des champs de mines sur des centaines de kilomètres.