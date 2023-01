(Paris) Galvanisés par le succès de leur première mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats appellent à de nouvelles manifestations massives mardi, mais la première ministre s’est montrée ferme dimanche sur le report de l’âge de départ qui n’est « plus négociable ».

« Ça n’est plus négociable, la retraite à 64 ans et l’accélération [de l’allongement de la durée de cotisation] de la réforme Touraine », a affirmé sur franceinfo Elisabeth Borne.

Alors que la réforme a été très critiquée sur son impact sur les femmes, elle se montre en revanche ouverte à une discussion sur une meilleure utilisation des trimestres « éducation » et « maternité » obtenus au cours de leurs carrières.

La fermeté affichée par Mme Borne sur les mesures d’âge, dont l’exécutif ne s’était jamais départi, a fait bondir les oppositions.

Depuis son fief d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), la patronne des députés RN Marine Le Pen a mis en garde la première ministre qui « ne devrait pas trop s’avancer, parce que, parti comme c’est parti, il n’est pas du tout impossible que sa réforme des retraites ne soit pas votée ».

« Si vous ne voulez pas que le pays soit bloqué, il faut que la petite minorité gouvernementale renonce à cette réforme », a fait valoir le coordinateur de La France insoumise (LFI) Manuel Bompard.

Le dirigeant communiste Fabien Roussel a assimilé ses déclarations à une « provocation à 48 heures de la manifestation ».

Mardi, les huit principaux syndicats français espèrent un effet de masse pour venir à bout d’une « réforme injuste ».

Après leur tour de force du 19 janvier (1,12 million de manifestants selon Beauvau, plus de deux millions d’après les organisateurs), ils ont appelé « à se mobiliser encore plus massivement le 31 ». Un espoir conforté par des sondages attestant d’un rejet croissant dans l’opinion.

« La population est très défavorable au projet et cet avis tend à prendre de l’ampleur », constate aussi le numéro un de la CFDT, Laurent Berger.

En réponse à cette défiance grandissante, la majorité tente de prendre à témoin l’opinion. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a fustigé la gauche qui veut « bordéliser » le pays, mais ménagé les syndicats. Son homologue à Bercy Bruno Le Maire a mis l’accent sur les déficits.

« Si on est un minimum responsable, je pense que la réforme est inéluctable », a mis en avant le leader du MoDem, François Bayrou. Comme Elisabeth Borne, il a cependant ouvert la porte à une « clause de revoyure » de la réforme.

Le travail de pédagogie du gouvernement sur cette réforme continuera jeudi soir avec la première ministre, invitée sur France 2, deux jours après la 2e journée de mobilisation syndicale où plus de 200 rassemblements sont prévus.

À Paris, le parcours doit s’achever aux Invalides, tout près de l’Assemblée nationale, où l’examen du projet de loi aura débuté lundi en commission.

Plus de 7000 amendements ont été déposés, essentiellement par la gauche qui entend faire durer les débats, tandis que la droite cherche à faire monter les enchères, consciente que ses voix seront cruciales pour adopter la réforme. Le gouvernement doit en outre composer avec sa propre majorité, où beaucoup réclament des améliorations et certains renâclent à voter le texte.

Mardi, des perturbations sont attendues dans les transports en commun, en particulier à la SNCF et à la RATP. Le ministre des Transports Clément Beaune a mis dimanche en garde contre une « journée difficile, voire très difficile », en invitant celles et ceux qui le peuvent au télétravail.

Des fermetures de classes, voire d’écoles, sont aussi à prévoir.

Mais la suite du mouvement reste incertaine. Du côté de la CGT, certaines fédérations poussent pour un durcissement. De nouvelles grèves sont déjà annoncées dans les ports, raffineries et centrales électriques à partir du 6 février.

Chez les cheminots, ce sera le 7 et le 8, prélude à un préavis reconductible « dès la mi-février », ont prévenu la CGT et SUD.

Du côté de la CFDT, qui préfère « garder l’opinion » de son côté, M. Berger estime qu’« une ou deux démonstrations de force » supplémentaires suffiront à faire entendre raison à l’exécutif. Reste à en convaincre les autres leaders syndicaux, qui se réuniront mardi soir au siège de FO.

Le 25 et le 26, des marches aux flambeaux de protestation sont organisées dans plusieurs villes tandis que des grèves sont observées dans des raffineries, des centrales électriques et des ports.

Nouvelle mobilisation le 21 janvier, à l’appel d’organisations de la jeunesse et de la France insoumise : des milliers de personnes défilent à Paris entre Bastille et Nation.

« Plus de deux millions » de personnes dans plus de 200 cortèges, dont environ 400 000 à Paris, selon la CGT. 1,12 million de manifestants, dont 80 000 dans la capitale, d’après le ministère de l’Intérieur.

Elisabeth Borne consulte tous azimuts en décembre et tente de se concilier la droite et la CFDT.

Les grandes mobilisations contre les réformes des retraites depuis 1995 en France

PHOTO THOMAS SAMSON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des manifestants sur la Place de la Bastille à Paris, le 19 janvier dernier

Rappel des grandes mobilisations contre les réformes des retraites depuis 1995, alors que les syndicats appellent à une deuxième journée d’action unitaire, le 31 janvier, contre l’actuel projet porté par Emmanuel Macron.

1995 : plus de trois semaines de transports paralysés

Durant l’intense mouvement de protestation de l’hiver 1995 contre « le plan Juppé », trains et métro sont paralysés pendant plus de trois semaines.

À leur apogée, les manifestations rassemblent le 12 décembre, entre un million et deux millions de personnes, avec un soutien majoritaire de l’opinion, selon les sondages.

À l’origine de la colère, la présentation en novembre par le premier ministre Alain Juppé d’un plan de redressement de la Sécurité sociale comportant des prélèvements supplémentaires sur les assurés et un bouleversement de ses structures.

L’alignement prévu des régimes de retraites des fonctionnaires et des agents de services publics sur les salariés du privé concentre les mécontentements.

Alain Juppé retire les mesures touchant les retraites, mais maintient le reste du plan.

2003 : un à deux millions de manifestants

De février à juin 2003, une série de grèves mobilise la fonction publique. Des centaines de milliers de manifestants (un à deux millions, au plus fort, le 13 mai) protestent.

La réforme est malgré tout adoptée : le premier ministre Jean-Pierre Raffarin et son ministre du Travail, François Fillon, alignent en partie le régime de retraite des fonctionnaires sur celui du privé. La durée de cotisation nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein est portée progressivement à 40 ans.

2007 : trains et métros à l’arrêt

À l’automne 2007, les transports en commun sont perturbés lors de deux mouvements totalisant une quinzaine de jours à la SNCF. Le 18 octobre, le trafic RATP est quasiment paralysé.

C’est la première réforme des retraites du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Elle concerne les régimes spécifiques des agents des services publics et les professions à statut particulier (clercs et employés de notaires), dont la durée de cotisation va progressivement passer à 40 ans.

2010 : manifestation massive, raffineries bloquées

En 2010, les manifestations rassemblent encore plus qu’en 1995 et 2003 : entre 1,2 et 3,5 millions, au sommet de la mobilisation, le 12 octobre. Elles s’accompagnent de blocages de raffineries, terminaux portuaires et dépôts de carburant. Une station-service sur trois est à sec au plus fort du mouvement.

Le projet de loi du gouvernement de François Fillon, prévoit le report progressif de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans. La réforme est adoptée fin octobre.

2019-2020 : grèves record

Le 5 décembre 2019, entre 806 000 et 1,5 million de personnes manifestent contre le projet d’un régime de retraite « universel » par points, promesse de campagne d’Emmanuel Macron. Le 17, entre 615 000 et 1,8 million défilent à nouveau.

Chez les enseignants, la grève atteint des taux record depuis 2003. À la SNCF et la RATP, elle se poursuit pendant les congés de fin d’année et une partie de janvier pour constituer la plus longue grève à la SNCF depuis sa création. La mobilisation touche aussi ports, raffineries, Banque de France, Opéra de Paris et avocats.

Le projet de loi est adopté sans vote (article 49.3) début mars en première lecture à l’Assemblée. Mais la réforme est suspendue en raison de la pandémie de COVID-19.

2023 : mobilisation massive

Front uni des syndicats contre le nouveau projet de réforme des retraites d’Emmanuel Macron, qui s’y était engagé durant la campagne pour sa réélection en 2022.

La première journée de mobilisation, le 19 janvier, contre ce projet prévoyant le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, réunit « plus de deux millions » de manifestants dans plus de 200 cortèges, dont 400 000 à Paris, selon la CGT et 1,12 million de personnes, dont 80 000 dans la capitale, selon le ministère de l’Intérieur.