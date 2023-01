La cache de Matteo Messina Denaro, 60 ans, se trouvait à Campobello di Mazara, une petite ville de 10 000 habitants non loin de son fief de Castelvetrano dans la province de Trapani, où il est né et a fait ses premières armes.

Viagra et chaussures Prada chez le mafieux le plus recherché d’Italie

(Rome) Chaussures Prada, préservatifs et Viagra, mais pas d’armes à feu : la police italienne a passé au peigne fin mardi le petit immeuble anonyme d’une bourgade de Sicile où résidait le parrain mafieux le plus recherché d’Italie, Matteo Messina Denaro, jusqu’à son arrestation lundi à Palerme au bout de 30 ans de cavale.

Gildas LE ROUX Agence France-Presse

La cache de Matteo Messina Denaro, 60 ans, se trouve à Campobello di Mazara, une petite ville de 10 000 habitants à une dizaine de kilomètres de son fief de Castelvetrano dans la province de Trapani, où il est né et a fait ses premières armes.

Les forces de l’ordre ont perquisitionné le petit immeuble résidentiel de deux étages peint en jaune. Le parrain y aurait longuement séjourné dans un appartement confortable, ordonné et meublé avec goût au frigo bien rempli.

À l’intérieur, les enquêteurs n’ont trouvé aucune arme, mais des dizaines de paires de chaussures, des vêtements de grandes marques, mais aussi des préservatifs et des pilules de Viagra.

PHOTO CARABINIERI VIA ASSOCIATED PRESS Matteo Messina Denaro

Le petit immeuble est placé sous la surveillance permanente des forces de l’ordre qui empêchent quiconque d’approcher. Contactés par l’AFP, les carabiniers se sont refusés à donner des détails.

À ses voisins, Matteo Messina Denaro se présentait sous le nom d’Andrea Bonafede, avec une carte d’identité en règle, et affirmait être médecin.

Après son arrestation, il a été transporté à bord d’un hélicoptère militaire dans les Abruzzes, région située à l’est de Rome donnant sur la mer Adriatique, où il a été incarcéré dans la prison de haute sécurité à L’Aquila.

Protections importantes

Le parcours de Matteo Messina Denaro, un tueur cruel à la tête d’un empire économique, suit les traces des grands dirigeants historiques de Cosa Nostra, Toto Riina et Bernardo Provenzano, morts en prison respectivement en 2017 et 2016.

Il a été arrêté lundi matin en marge d’une visite médicale à la clinique La Maddalena à Palerme, un établissement renommé où il était soigné, sous un nom d’emprunt, pour un cancer du côlon. Son médecin traitant, Alfonso Tumbarello, âgé de 70 ans, fait l’objet d’une enquête.

Au moment de son interpellation, le boss était très bien habillé et portait une montre de luxe valant entre 30 et 35 000 euros. Durant sa cavale, il « a bénéficié de protections importantes et l’enquête se concentre sur ces protections », a souligné lundi soir le chef du parquet de Palerme Maurizio De Lucia lors d’une conférence presse.

L’enquête devra déterminer si « le dernier parrain du clan Corleone » -clan rendu célèbre au cinéma par « Le Parrain » -est resté sur l’île pendant toute sa cavale ou s’il a également séjourné à l’étranger.

Sur la liste dressée par le ministère de l’Intérieur des six criminels les plus recherchés en Italie, Matteo Messina Denaro, né en avril 1962, occupait la première place.

Il avait été condamné par contumace en 2000 à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtres, et en 2020 pour l’attentat contre le juge antimafia Giovanni Falcone, assassiné sur ordre de Cosa Nostra en 1992.

Matteo Messina Denaro est l’une des dernières grandes figures de Cosa Nostra, largement décimée par les opérations incessantes de l’État après l’assassinat des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino.

Selon le quotidien Il Messaggero, le patrimoine accumulé par le boss atteindrait « jusqu’à 4 milliards d’euros », obtenu à travers le trafic de drogue, des extorsions et le blanchiment d’argent.