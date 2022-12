La présidente de la Commission européenne, Ursulavon der Leyen, a proposé d’ajouter à la liste des individus et entités sanctionnés par l’UE « les forces armées russes, ainsi que des officiers, des entreprises de l’industrie de la défense » russes.

(Bruxelles) La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé mercredi d’ajouter près de 200 individus et entités à la liste des sanctions de l’UE contre Moscou, dont les forces armées de Russie et trois banques du pays.

« Les huit paquets de sanctions adoptés jusqu’ici font déjà mal [à la Russie]. Mais aujourd’hui, nous augmentons la pression » en réponse à la guerre en Ukraine, a déclaré Mme von der Leyen.

Ce neuvième paquet de mesures doit encore être approuvé à l’unanimité des 27 pays membres de l’UE.

Les nouvelles sanctions s’ajouteront notamment à l’embargo total sur les importations de pétrole russe transporté par voie maritime, entré en vigueur cette semaine, et au plafonnement mondial du prix du pétrole russe décidé avec le G7 et l’Australie.

Mme von der Leyen a proposé d’ajouter à la liste des individus et entités sanctionnés par l’UE « les forces armées russes, ainsi que des officiers, des entreprises de l’industrie de la défense » russes.

S’y ajouteraient « des membres de la Douma et du conseil de la Fédération, des ministres, des gouverneurs et des partis politiques ». Il s’agit, selon Mme von der Leyen, de personnes jouant un rôle clé dans les « frappes de missiles russes » contre les civils, « l’enlèvement d’enfants Ukrainiens emmenés en Russie » ou « les vols de produits agricoles ukrainiens ».

L’inscription sur cette liste noire entraîne un gel des avoirs et une interdiction d’entrée sur le territoire de l’UE. Entamée en 2014 après l’annexion de la Crimée, cette liste comprend déjà 1241 individus et 118 entités.

Bruxelles a également proposé de sanctionner « trois nouvelles banques russes », notamment par une interdiction totale de transactions visant la Banque régionale de développement russe, « pour paralyser encore davantage la machine financière » du président russe Vladimir Poutine.

La présidente de l’exécutif européen recommande aussi d’imposer « de nouveaux contrôles et de nouvelles restrictions à l’exportation » pour des biens à double usage, civil et militaire, qui pourraient être utilisés par l’armée russe. Il s’agirait de plusieurs substances chimiques, d’agents neurotoxiques, de composants électroniques et informatiques.

En outre, la Commission entend interdire l’accès de la Russie à tous les types de drones aériens. « Nous proposons d’interdire l’exportation directe de drones vers la Russie ainsi que l’exportation vers tout pays tiers, tel que l’Iran, susceptible de fournir des drones à la Russie », a expliqué Mme von der Leyen.

Elle a également proposé la suspension de quatre nouveaux médias russes, qui participent selon elle à la propagande du Kremlin, ainsi que « des mesures économiques supplémentaires contre le secteur énergétique et minier russe, y compris l’interdiction de nouveaux investissements miniers en Russie ».