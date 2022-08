Guerre en Ukraine, jour 169

Kyiv et Moscou s’accusent de nouvelles frappes sur la centrale de Zaporijjia

(Kyiv) Kyiv et Moscou se sont accusés jeudi de nouveaux bombardements à la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d’Ukraine et d’Europe, occupée par la Russie, l’opérateur ukrainien évoquant « cinq frappes » près d’un dépôt de substances radioactives.