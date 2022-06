Attentats du 13-Novembre en France

Salah Abdeslam condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

(Paris) Plus de six ans après les attentats du 13-Novembre, la cour d’assises spéciale de Paris a condamné mercredi soir Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie de commandos qui ont fait 130 morts, à la perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du Code pénal.