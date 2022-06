Kaliningrad, nouveau foyer de tensions

On avait presque oublié Kaliningrad. Mais il était prévisible que cette petite enclave russe, coincée entre deux pays de l’Union européenne et de l’OTAN (Lituanie et Pologne), devienne à son tour source de tensions entre la Russie et les pays occidentaux dans le contexte de la guerre en Ukraine. Explications.