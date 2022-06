L’Ukraine, guerre de substitution pour les combattants tchétchènes

(Zaporijjia) Islam n’est pas un combattant comme les autres. « Si les Russes me prennent, je ne serai pas échangé », dit ce Tchétchène engagé auprès de l’armée ukrainienne près du front. « On va me torturer puis m’exhiber à la télé ».