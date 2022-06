Vague de chaleur

En Europe, la canicule s’est déplacée plus à l’est

(Strasbourg) La vague de chaleur extrême et précoce qui s’abat depuis quelques jours sur le sud et centre de l’Europe, provoquant de nombreux incendies de forêt, s’est déplacée dimanche plus à l’est, avec de nouveaux records battus en Allemagne et en Autriche.