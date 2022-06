(Kyiv) Les autorités ukrainiennes ont fait état samedi de « batailles féroces » dans les villages situés près de la localité de Sievierodonetsk (est), dont les troupes russes tentent de prendre le contrôle depuis des semaines.

Agence France-Presse

« Maintenant, les batailles les plus féroces se déroulent près de Sievierodonetsk. Ils [les Russes] ne contrôlent pas entièrement la ville », a indiqué sur Telegram le gouverneur de la région orientale de Louhansk, Serguiï Gaïdaï.

« Dans les villages voisins, les combats sont très difficiles – à Toshkivska, Zolote. Ils essaient de percer, mais échouent », a-t-il déclaré.

« Nos défenseurs combattent les Russes dans toutes les directions. Récemment, ils ont abattu un avion et fait des prisonniers », a-t-il dit.

Serguiï Gaïdaï a également déclaré que Lyssytchansk – une ville sous contrôle ukrainien séparée de Sievierodonetsk par une rivière – est « lourdement bombardée ».

« Ils ne peuvent pas s’en approcher et c’est pourquoi ils ne font que tirer sur la ville avec des frappes aériennes », a-t-il dit. La situation est « très dangereuse dans la ville ».

Serguiï Gaïdaï a fait état de « davantage de destruction » à l’usine chimique Azot à Sievierodonetsk, où des centaines de civils sont réfugiés.

Vendredi, il avait indiqué que 568 personnes, dont 38 enfants, se cachaient dans l’usine et que seul un « cessez-le-feu complet » permettrait de les évacuer.

L’ONU a déclaré vendredi que l’accès à l’eau potable, à la nourriture, aux installations sanitaires et à l’électricité diminuait à Sievierodonetsk. Elle a qualifié d’« extrêmement alarmante » la situation humanitaire dans l’est de l’Ukraine.

Le président Zelensky en visite dans le Sud

photo tirée de la page facebook du président volodymyr zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont les déplacements hors de la capitale Kyiv sont rares depuis le début de l’invasion russe, a effectué samedi, pour la première fois, une visite dans la localité de Mykolaïv dans le sud de l’Ukraine.

Une vidéo, diffusée par la présidence ukrainienne, le montre en train d’inspecter un immeuble résidentiel très endommagé et tenir des réunions avec des responsables locaux.

Mykolaïv, ville portuaire et industrielle de près d’un demi-million d’habitants avant la guerre, est toujours sous contrôle ukrainien, mais elle est proche de la région de Kherson, occupée par les Russes. Elle reste une cible de Moscou, car elle se trouve sur la route vers Odessa, le plus grand port d’Ukraine, à 130 km au sud-ouest.

Le monde en danger de famine, avertit l’UE

La Russie met le monde en danger de famine avec le blocage des exportations de céréales de l’Ukraine et les restrictions sur ses propres exportations, a accusé samedi le chef de la diplomatie européenne, l’Espagnol Josep Borrell.

Les menaces sur la sécurité alimentaire et la « bataille de récits » avec la Russie sur la réalité des sanctions infligées à Moscou seront au centre des discussions des ministres des Affaires étrangères de l’UE lundi à Luxembourg.

« Nous sommes prêts à travailler avec l’ONU pour prévenir tout impact indésirable de nos sanctions sur la sécurité alimentaire mondiale », assure Josep Borrell dans un article publié sur son blogue officiel.

Le chef de la diplomatie européenne dénonce « le choix politique conscient de la Russie de “militariser” les exportations de céréales et de les utiliser comme un outil de chantage contre quiconque s’oppose à son agression » en l’Ukraine.

« La Russie a transformé la mer Noire en zone de guerre, bloquant les expéditions de céréales et d’engrais en provenance d’Ukraine […] et applique également des quotas et des taxes sur ses propres exportations de céréales », souligne-t-il.

Les sanctions imposées par l’Union européenne « n’interdisent pas à la Russie d’exporter des produits agricoles et des semences, ni de les acheter, à condition que les personnes ou entités sanctionnées ne soient pas impliquées » dans ces opérations, précise le chef de la diplomatie européenne.

« Nous sommes pleinement conscients qu’il y a une “bataille de récits” autour de cette question » des sanctions, reconnaît-il.

« Il est impératif de permettre la reprise des exportations ukrainiennes par bateau. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’ONU et nous espérons qu’une solution pourra être trouvée dans les prochains jours. Ne pas le faire risque de provoquer une catastrophe alimentaire mondiale », met-il en garde.