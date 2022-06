(Moscou) L’armée russe a annoncé dimanche avoir frappé un site abritant des armes fournies par les Occidentaux près de Tchortkiv, dans l’ouest de l’Ukraine largement épargné par les combats, faisant selon Kyiv au moins 22 blessés, dont des civils.

Agence France-Presse

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a indiqué que « des missiles de croisière Kalibr lancés à partir de la mer […] ont détruit près de Tchortkiv un grand entrepôt de systèmes de missiles antichars, de systèmes portatifs de défense aérienne et d’obus fournis au régime de Kyiv par les États-Unis et les pays européens ».

L’armée russe n’a pas précisé quand a eu lieu cette frappe mais selon les autorités ukrainiennes locales, une frappe sur cette petite ville de l’ouest du pays a fait samedi soir au moins 22 blessés, dont des civils, et partiellement détruit un site militaire.

« Hier, à 21 h 46 heures locales, Tchortkiv a été touché par quatre missiles, tous tirés depuis la mer Noire », a affirmé le gouverneur régional, Volodymyr Trouch, lors d’une conférence de presse diffusée sur Facebook, précisant qu’« il y avait 22 blessés, tous hospitalisés ».

Parmi les victimes, « il y a sept femmes et un enfant de 12 ans », a poursuivi le gouverneur.

Selon M. Trouch, chef de l’administration de la région de Ternopil dont dépend Tchortkiv, « une installation militaire a été partiellement détruite » dans la frappe, « et des habitations résidentielles ont été endommagées ».

Tchortkiv, qui comptait un peu moins de 30 000 habitants avant l’offensive russe, se situe à 140 km au nord de la frontière avec la Roumanie et à 200 km au sud-est de Lviv, grande ville de l’ouest de l’Ukraine.

Au contraire de l’est et du sud du pays, fortement touchés par les combats entre armées ukrainienne et russe depuis trois mois et demi, l’Ouest n’a été que très sporadiquement la cible de frappes des troupes de Moscou qui y visent notamment les installations militaires recevant des armes occidentales.

Dans l’Est, sur la ligne de front où l’offensive russe s’intensifie depuis plusieurs jours, la présidence ukrainienne a fait état dans la matinée d’« assauts et de bombardements d’artillerie constants sur Sievierodonetsk et les villages alentour ».

Photo STRINGER, REUTERS Les attaques russes ont détruit cet édifice de Lyssytchansk, ville voisine de Sievierodonetsk.

La prise de la cité ouvrirait à Moscou la route d’une autre grande ville, Kramatorsk, une étape pour conquérir l’intégralité du bassin du Donbass, région essentiellement russophone en partie tenue par des séparatistes prorusses depuis 2014.