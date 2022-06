Photo archives Associated Press

(Moscou) La Russie a remis samedi ses premiers passeports à des habitants de Kherson, ville occupée par les troupes de Moscou dans le sud de l’Ukraine, ont rapporté les agences de presse russes.

Agence France-Presse

Selon l’agence officielle TASS, 23 habitants de Kherson ont reçu au cours d’une cérémonie un passeport russe, une « procédure simplifiée » permise grâce à un décret signé fin mai par le président russe Vladimir Poutine.

« Tous nos habitants de Kherson veulent obtenir un passeport et la citoyenneté [russe] le plus rapidement possible », a assuré durant cette cérémonie Vladimir Saldo, le chef de l’administration prorusse de la région, cité par TASS.

« C’est une nouvelle époque qui s’ouvre pour nous […] C’est le document le plus important qu’une personne possède dans sa vie », a-t-il précisé ensuite à l’agence Ria Novosti.

Selon les autorités prorusses de Kherson, la date de la délivrance de ces premiers passeports russes a été choisie pour coïncider avec la fête du Jour de la Russie, le 12 juin, un jour férié célébrant l’indépendance du pays.

La région de Kherson a été presque entièrement conquise par l’armée russe au début de son offensive lancée le 24 février. Le décret signé par le Kremlin fin mai, autorisant les autorités locales prorusses à remettre des passeports aux habitants, concernait également la région de Zaporijjia en partie contrôlée par Moscou.

L’Ukraine avait dénoncé l’instauration de cette procédure spéciale, fustigeant une « violation flagrante » de son intégrité territoriale.

« Le décret présidentiel russe est juridiquement nul et n’aura pas de conséquences » sur « l’appartenance des habitants des territoires temporairement occupés par la Russie à la citoyenneté ukrainienne », avait indiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères.