La Russie commémore le tsar qui a ouvert son pays sur l’Europe

(Saint-Pétersbourg) La Russie commémore jeudi l’anniversaire du tsar Pierre le Grand, qui oeuvra à rapprocher l’empire de l’Europe, un écho du passé qui détonne trois siècles plus tard, en pleine rupture entre Moscou et l’Occident à cause du conflit en Ukraine.