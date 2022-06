Un canon automoteur ukrainien de type howitzer se déplace sur un champ près de Sydorove, dans l'est de l'Ukraine, le 17 mai 2022.

La Norvège a récemment donné 22 canons automoteurs de type howitzer M109 à l'Ukraine, a indiqué le ministre de la Défense du pays, Bjørn Arild Gram, dans une déclaration faite mercredi. Les canons ont été remis avec de l’équipement, des pièces de rechange, des munitions et une formation donnée à des soldats ukrainiens en Allemagne. L’Ukraine a fait savoir que ces armes étaient plus que bienvenues dans un contexte où la Russie domine l’Ukraine dans une proportion de 6 pour 1 en armement lourd. Un représentant ukrainien a indiqué au journal Politico avoir besoin de 700 canons howitzer de plus pour faire face aux canons russes. Les canons donnés par la Norvège avaient été mis en réserve depuis que ce pays a modernisé son parc. M. Gram a indiqué que d’autres dons d’équipement militaire pourraient être faits à l’Ukraine dans l’avenir sans que cela soit rendu public.

André Duchesne, La Presse, avec Reuters et Politico