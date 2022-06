Aiden Aslin, Shaun Pinner et Brahim Saadoun.

Deux Britanniques et un Marocain capturés à Marioupol condamnés à mort

Deux Britanniques et un Marocain ayant été capturés à Marioupol alors qu’ils combattaient aux côtés de l’armée ukrainienne ont été condamnés à mort jeudi matin par un tribunal prorusse ayant tenu session dans le territoire de Donestk, à l’est de l’Ukraine.

André Duchesne La Presse

Aiden Aslin, 28 ans, et Shaun Pinner, 48 ans, ont été condamnés au terme d’un procès que des observateurs ont qualifié de simulacre. Tout comme leur camarade marocain Brahim Saadoun, ils ont été accusés de terrorisme.

« La Cour suprême de la République populaire de Donetsk a condamné à mort les Britanniques Aiden Aslin et Shaun Pinner et le Marocain Brahim Saadoun, accusés d’avoir participé aux combats comme mercenaires », a indiqué l’agence de presse officielle russe TASS. Les trois accusés vont faire appel, ont indiqué leurs avocats.

MM. Aslin et Pinner se sont défendus en affirmant faire partie des marines ukrainiens et qu’à ce titre, ils devaient être considérés comme des soldats actifs et être jugés selon les conventions de Genève. Leurs familles ont aussi argué qu’ils ne pouvaient être considérés comme mercenaires.

« Aiden n’est pas, contrairement à la propagande du Kremlin, un volontaire, un mercenaire ou un espion, ont indiqué des membres de sa famille. Il faisait des plans pour son avenir en dehors de l’armée, mais comme tous les Ukrainiens, sa vie a été bouleversée par l’invasion barbare de Poutine. »

Shaun Pinner se serait quant à lui installé en Ukraine en 2018 et a épousé une Ukrainienne.

À Londres, le gouvernement britannique a déjà exprimé être « extrêmement préoccupation » par cette annonce et qu’il tente de faire libérer les deux citoyens anglais. « Nous n’avons cessé de dire que les prisonniers de guerre ne devaient pas être exploités à des fins politiques », a déclaré un porte-parole.

Depuis 1997, un moratoire existe sur l’imposition de la peine de mort en Russie. Mais ce moratoire n’existe pas dans les deux territoires prorusses de l’est de l’Ukraine où le procès a eu lieu.

