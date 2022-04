L’Ukraine peut remporter le conflit qui l’oppose à la Russie avec « le bon équipement », a déclaré lundi le chef du Pentagone, des propos dont doutent des experts qui y voient plutôt une stratégie de relation publique des Américains.

Lundi, au jour 61e du conflit, le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, s’est voulu rassurant au lendemain d’une rencontre avec son vis-à-vis à la diplomatie, Anthony Blinken, et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

« La première chose pour gagner, c’est de croire que l’on peut gagner. Et ils (les Ukrainiens) sont convaincus qu’ils peuvent gagner », a dit Lloyd Austin. « Ils peuvent gagner s’ils ont les bons équipements, le bon soutien. »

Or, tout dépend de la portée de la victoire sous-entendue par ces propos, indique le professeur titulaire de sciences politiques à l’UQAM et codirecteur du Réseau d’analyse stratégique (RAS), Justin Massie.

Un tel scénario impliquerait, selon lui, la reconquête de l’entièreté du pays par l’armée ukrainienne, incluant les territoires perdus en 2014, soit la Crimée et les « républiques dites séparatistes du Dombass ». Cela apparaît toutefois « difficile » à envisager pour Justin Massie.

Qui plus est, malgré l’annonce par les Américains d’une nouvelle aide militaire directe et indirecte pour l’Ukraine de 700 millions de dollars lundi, ceux-ci restent pour le moment en marge du conflit, ajoute le professeur assistant au Collège militaire royal de Saint-Jean, Yann Breault. L’expert décode plutôt dans ces propos du secrétaire à la Défense des États-Unis, une escalade le discours américain au sujet de l’Ukraine.

« On est dans une confrontation indirecte avec le pouvoir en place à Moscou. Le but de cette visite-là [de Blinken et Austin], l’intensification des livraisons d’armes, c’est d’exercer un maximum de pression », dit-il.

Un ex-chancelier sur la sellette

Des voix s’élèvent en Allemagne pour réclamer l’exclusion de l’ex-chancelier allemand Gerhard Schörer, qui a dirigé le pays de 1998 à 2005, du Parti social-démocrate (SPD). Très critiquée depuis des mois en raison de ses liens d’amitié avec le président russe, Vladimir Poutine, et de ses responsabilités dans plusieurs grands groupes russes, la polémique a pris une plus grande ampleur cette fin de semaine. Dans une entrevue accordée au New York, l’ex-chancelier a déclaré qu’il n’avait aucune intention pour le moment de renoncer à ses mandats dans les entreprises russes contrairement à la plupart des anciens dirigeants européens présents dans les instances dirigeantes d’entreprises russes avant la guerre en Ukraine.

L’économie russe se stabilise selon Poutine

Après avoir été durement frappée par une vague de sanctions au début du conflit en Ukraine, l’économie russe est en train « de se stabiliser », a affirmé lundi le président russe, Vladimir Poutine. Selon ce qu’il a expliqué lors d’une réunion du gouvernement russe consacrée aux questions économiques, deux facteurs seraient en cause. La bonne santé du rouble, qui s’est « activement renforcé ces derniers temps » jusqu’à retrouver des niveaux d’avant la crise et la demande des consommateurs revenue à la normale après un pic en février et mars. Des économistes estiment toutefois que le pire est à venir à mesure que l’impact des sanctions sera de plus en plus en plus visible.

Lavrov prévient du risque « réel » d’une 3e guerre mondiale

Tout en évoquant le danger « réel » d’une troisième guerre mondiale, Moscou a assuré lundi être prêt à poursuivre les négociations de paix avec Kyiv en accusant du même souffle l’Ukraine de « faire semblant » de discuter. « La bonne volonté a ses limites et si elle n’est pas réciproque, cela ne contribue pas au processus de négociation », a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, selon des agences de presse russes. « Mais nous continuons de mener des négociations avec l’équipe déléguée par [le président ukrainien] et ces contacts vont se poursuivre », a-t-il ajouté.

Pas « d’accord » pour l’évacuation de Marioupol

Après une fin de semaine où les bombardements se sont poursuivis sur le vaste complexe métallurgique Azovstal à Marioupol, où sont retranchés des combattants ukrainiens avec, selon eux, près d’un millier de civils, Moscou a annoncé unilatéralement un cessez-le-feu lundi. La trêve, censée permettre le départ des civils, a toutefois été rapidement niée par Kyiv. « Aucun accord » n’a été conclu à propos d’un couloir humanitaire, a déclaré la vice-première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk. « Le couloir annoncé n’offre aucune sécurité, donc il n’y a pas d’évacuation », a-t-elle ajouté.