Pour qui voteront-ils dimanche ? Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ? Leur choix sera-t-il stratégique ? Intuitif, par défaut ? Vont-ils plutôt s’abstenir, par désintérêt ou par rejet des candidats ? À quelques heures du second tour de l’élection présidentielle en France, La Presse s’est rendue à Lille, dans le nord du pays, pour tâter le pouls des électeurs.

Jean-Christophe Laurence La Presse

(Lille, France) L’extrémisme, c’est pas bon pour le business…

PHOTO JEAN-CHRISTOPHE LAURENCE, LA PRESSE Basile Gembar

« Est-ce que Marine Le Pen est capable de gouverner ? Je ne pense pas. Son programme économique ne tient pas la route. Et puis il y a de vieux épouvantails qui vont sortir. C’est inquiétant. Pour des chefs d’entreprise comme moi, ça va être compliqué de travailler dans un environnement socialement troublé. L’extrémisme, c’est pas bon pour le business. Macron, si on peut lui donner la chance d’aller jusqu’au bout de ses idées, ce serait top. Dans le contexte international actuel, on a besoin de quelqu’un qui porte les valeurs de la France au plus haut. Son projet est plus sain. »

Basile Gembar

Macron ? Un imposteur !

PHOTO JEAN-CHRISTOPHE LAURENCE, LA PRESSE Jean Ndjock

« J’ai voté au premier tour pour Mélenchon [gauche radicale]. Ce n’était pas un choix de conviction, j’ai procédé par élimination. Au deuxième tour, je vote Marine Le Pen. Parce qu’il faut qu’Emmanuel Macron s’en aille. Ce type est un imposteur. Un imbécile. L’autre raison, c’est que je suis entrepreneur et que j’aime bien le programme économique de Mme Le Pen. Elle dit : “La France d’abord. » Elle prône la réindustrialisation, la relocalisation… Sur le plan des affaires, ça peut booster les choses ! La préférence nationale ? Peut-être. Mais ça ne veut pas forcément dire qu’elle est raciste. Il y a des Français arabes, des Français noirs. Ça leur profitera aussi… »

Jean Ndjock

En me pinçant le nez…

PHOTO JEAN-CHRISTOPHE LAURENCE, LA PRESSE Aïcha Belhani

« J’ai voté Mélenchon au premier tour. Sans hésiter. Pour le second, par contre, je me pose des questions. En 2017, on avait voté Macron pour que Le Pen ne passe pas. Le vrai vote républicain. Sauf que les années Macron n’ont pas été bonnes sur le plan social. Il y a une casse avérée des services publics. Sa gestion de la pandémie a été affreuse. On a perdu beaucoup de libertés avec cette histoire de [passeport] vaccinal. Donc je m’interroge. Hors de question de voter pour Marine Le Pen. Mais est-ce que je vote pour Macron une seconde fois en sachant qu’il annonce la retraite à 65 ans ? Qu’il privatise tout ? Sans doute. Mais en me pinçant le nez… »

Aïcha Belhani

Barrer la route à Marine

PHOTO JEAN-CHRISTOPHE LAURENCE, LA PRESSE El Mostafa Belhouari

« Ah, monsieur ! Si vous saviez comme on a pleuré quand Mélenchon a été éliminé ! Là je vais voter Macron, mais un peu par obligation. Je ne l’aime pas beaucoup. C’est un monarque. Le président des riches. Il n’a rien fait pour les retraités. Il a fait pour les patrons et c’est tout ! Mais on doit barrer la route à Marine, vous comprenez ? Elle parle de pouvoir d’achat, c’est vrai. Et c’est bien. Mais vous allez voir. Si elle est élue, elle va revenir à ses idées sur le foulard et l’islam… »

El Mostafa Belhouari

Le moins mauvais des deux

PHOTO JEAN-CHRISTOPHE LAURENCE, LA PRESSE Hippolyte Semin et Nina Boussalem

Lui : « J’ai voté Macron au premier tour et je continue. J’ai regardé un peu tous les programmes, c’est celui qui me paraissait le plus cohérent, même si à la base je suis plutôt écolo. »

Elle : « Moi, c’était Mélenchon. Ses idées correspondent plus à ce que j’attends sur les plans écologique, social. C’est le plus cohérent. Mais là, du coup, je vais voter Macron, pour éviter l’extrême droite. Il n’y a pas de candidat que j’adore. Il y en a seulement un qui est moins mauvais que l’autre… »

Hippolyte Semin et Nina Boussalem

Abstentionniste pur et dur

PHOTO JEAN-CHRISTOPHE LAURENCE, LA PRESSE Éric Cremer

« Je suis un abstentionniste pur et dur. J’ai voté une fois à l’âge de 18 ans, et depuis, plus jamais ! Je me suis aperçu que ma voix n’avait pas d’importance. Ce serait intéressant si tout le monde faisait comme moi. Il y aurait une vraie marche arrière intellectuelle. Quelque chose de monstrueux qui se passerait. On réviserait tout ! Là, il y a deux candidats, on est obligés de voter pour le moins nul des deux… »

Éric Cremer

Il est encore le meilleur

PHOTO JEAN-CHRISTOPHE LAURENCE, LA PRESSE Frédéric Lefebvre

« J’ai voté Macron au premier tour parce que je ne voyais pas d’autre option. Je n’étais pas un grand fan des 11 autres candidats. J’aurais voté vert, mais le personnage de Yannick Jadot [candidat du parti écologiste], je n’y crois pas. Macron n’est pas extraordinaire. Pour l’environnement, je suis mitigé. Mais vu les années difficiles qu’on a eues, je me suis dit qu’il était encore le meilleur. Et sur la scène internationale, il est bon. Mon choix est fait. »

Frédéric Lefebvre