(Washington) La Russie a adressé cette semaine aux États-Unis une plainte formelle avertissant le gouvernement américain de « conséquences imprévisibles » suite à son aide militaire en forte hausse à l’Ukraine, selon des informations de presse.

Agence France-Presse

Selon cette note diplomatique, Moscou avertit les États-Unis et l’OTAN contre l’envoi d’armes « plus sensibles » à l’Ukraine, jugeant que de tels équipements militaires mettaient de l’« huile sur le feu » et pourraient provoquer des « conséquences imprévisibles », a rapporté le Washington Post.

Cet avertissement a été fait alors que le président américain Joe Biden a promis une nouvelle aide militaire d’une valeur de 800 millions de dollars à l’Ukraine, dont des hélicoptères et des véhicules blindés de transport de troupes.

« Ce que les Russes nous disent en privé est précisément ce que nous disons au monde publiquement, que l’aide massive que nous fournissons à nos partenaires ukrainiens fait la preuve de sa remarquable efficacité », a indiqué un haut responsable américain, cité par le Post.

Le département d’État s’est refusé à tout commentaire.

Selon le New York Times, cette note a été adressée selon la voie diplomatique normale et n’est pas signée d’un haut responsable russe.

CNN a indiqué de son côté, citant une source proche du dossier, que cette plainte formelle pouvait signifier que Moscou se prépare à adopter une attitude plus agressive à l’encontre des États-Unis et de l’OTAN.

Joe Biden a donné son feu vert mercredi à une nouvelle aide militaire massive à l’Ukraine, avec des équipements plus lourds que ceux livrés jusqu’ici.

Ces nouvelles livraisons américaines comprendront certains des équipements « très efficaces que nous avons déjà livrés » à l’Ukraine, mais aussi « de nouvelles capacités », dont notamment « des systèmes d’artillerie » et des « véhicules de transport de troupes blindés », a précisé l’exécutif américain.