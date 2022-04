(Washington) La météo pluvieuse dans le Donbass pourrait favoriser l’armée ukrainienne face aux forces russes, qui continuent de préparer leur offensive dans cette région de l’est de l’Ukraine et veulent atteindre des objectifs tangibles dans les prochaines semaines, a indiqué jeudi un haut responsable du Pentagone.

Agence France-Presse

Avec les pluies régulières qui frappent le Donbass depuis plusieurs jours et qui devraient se poursuivre dans les prochains jours, associées au réchauffement des températures, « il est plus difficile pour eux de manœuvrer hors des routes goudronnées », a indiqué ce haut responsable ayant requis l’anonymat.

La météo avait déjà joué un rôle au début de l’invasion dans le nord du pays, lorsque le fait que les sols n’étaient pas suffisamment gelés avait forcé les tanks russes à circuler en longs convois sur des routes pavées, ce qui les avait rendus vulnérables aux systèmes antichars des forces ukrainiennes.

Le Donbass est plus favorable aux mouvements de blindés parce que c’est une grande plaine, mais l’armée russe « a pour habitude de s’approvisionner en utilisant les routes et les voies ferrées existantes », a-t-il ajouté. « Et parce que le sol est plus mou, il leur sera plus difficile de faire quoi que ce soit en dehors des routes goudronnées ».

« La météo sera donc certainement un facteur, comme c’est toujours le cas », a-t-il noté.

Pour le moment, les forces russes sont encore au stade de la préparation de leur nouvelle offensive et « il nous est difficile de dire quand sera le jour J », a indiqué le haut responsable du ministère américain de la Défense. « Ce que nous voyons aujourd’hui, c’est ce que nous appelons la mise en forme des opérations ».

« Nous avons constaté que des hélicoptères ont été positionnés au nord du Donbass, en territoire russe, au cours des dernières 24 heures », a-t-il précisé.

« Ce que nous pensons, c’est qu’ils veulent atteindre des objectifs tangibles dans le Donbass dans les prochaines semaines », a-t-il conclu. « Mais jusqu’où ils vont aller, ce que ça veut dire, si ce sera la fin, tout ça nous ne le savons pas ».

Le président français Emmanuel Macron a estimé récemment que son homologue russe Vladimir Poutine allait concentrer ses attaques en Ukraine sur les zones séparatistes du Donbass pour chercher une « victoire » pour le 9 mai, commémoration de la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie en 1945 et célébration la plus importante en Russie.