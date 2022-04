Une bien drôle de campagne

On a rarement vu une campagne présidentielle plus étrange. Entre l’entrée en scène tardive du candidat Macron et les bouleversements provoqués par la guerre en Ukraine, rien ne s’est exactement passé comme prévu. À quelques heures du premier tour prévu ce dimanche, La Presse résume en huit mots cette drôle de course à l’Élysée…