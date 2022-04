(Paris) Le président sortant Emmanuel Macron, sous la pression croissante de Marine Le Pen dans les sondages pour le 2e tour de la présidentielle, a attaqué sa rivale d’extrême droite vendredi, à deux jours du premier tour en France, marqué de nombreuses incertitudes.

Fabien ZAMORA avec le pôle politique Agence France-Presse

Marine Le Pen propose un programme « mensonger », « raciste », a accusé le président candidat, qui a vu son avance dans les sondages fondre, à la fois pour le 1er et le 2e tour le 24 avril.

« Fébrilité » a rétorqué la cheffe de l’extrême droite.

« Je le mets au défi de trouver une seule proposition dans mon programme qui discrimine les Français en raison de leur origine, de leur religion ou de la couleur de leur peau parce que c’est ça le racisme ».

D’après les sondages, les deux finalistes de l’élection de 2017 sont les mieux placés pour se qualifier dimanche, même si le chef de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon surfe lui aussi, comme Mme Le Pen, sur une dynamique positive.

Dans l’hypothèse d’une réédition de ce duel, cinq sondages vendredi donnaient une très courte victoire au second tour au président sortant le 24 avril, avec des scores de 51 à 54 %.

Les neuf autres prétendants semblent relégués mais l’incertitude demeure, notamment car, prévient le politologue Pascal Perrineau, « c’est la première élection qui atteint un tel taux de personnes qui sont indécises, qui ont changé d’opinion, à peu près un Français sur deux ».

« Ça se dessine vaguement mais franchement je pense que dans l’isoloir, ça sera au dernier moment », expliquait vendredi sur un marché parisien Jeanne Di Mascio, une professeure de musique de 38 ans.

Anesthésiée par le confit en Ukraine, la campagne, qui avait démarré sans relief, a regagné en intérêt dans les derniers jours à mesure qu’a pris corps l’hypothèse d’une victoire de Marine Le Pen, qui serait à la fois la première femme et le premier représentant d’extrême droite à accéder à la présidence.

« Tout le monde râle »

La fille de Jean-Marie Le Pen, figure de l’extrême droite française durant des décennies, a réussi à lisser l’image autrefois abrasive de son parti, tout en menant une campagne convaincante sur le pouvoir d’achat, priorité numéro un de la population à l’heure où l’inflation augmente, dopée par la guerre en Ukraine.

Photo LIONEL BONAVENTURE, Agence France-Presse La cheffe du Rassemblement National, Marine Le Pen

Certains candidats ont déjà annoncé la position qu’ils adopteront dimanche soir : le communiste Fabien Roussel et l’écologiste Yannick Jadot feront barrage à Mme Le Pen et Valérie Pécresse (droite traditionnelle), ne donnera pas de consigne mais dira pour qui elle votera au second tour.

Malgré tout, l’abstention qui tend à progresser régulièrement en France, devrait rester très élevée.

Beaucoup de politologues craignent que le record du 21 avril 2002 (28,4 %), le plus haut niveau jamais enregistré pour un premier tour d’une élection présidentielle, puisse être battu, soit bien plus qu’en 2017 (22,2 %) qui n’était déjà pas un bon cru.

« Autour de moi, personne ne vote et tout le monde râle », se désolait sur un marché parisien Christine Mazaud, une retraitée de 75 ans.

Artichaut

À partir de minuit, heure de Paris, le silence tombera sur la campagne. Réunions publiques, distributions de tracts et propagande numérique des candidats seront interdites. Aucune interview ni aucun sondage ou estimation de résultat ne pourra être publié avant les résultats dimanche à 20 h.

Certains prétendants pourraient toutefois s’afficher publiquement samedi lors de manifestations. Des « marches pour le futur » sont annoncées partout en France à l’initiative d’organisations de gauche.

En attendant, les candidats se consacraient à des interventions médiatiques ou de petits déplacements pour essayer de convaincre les quelque 48,7 millions de Français appelés aux urnes.

Emmanuel Macron a ainsi effectué vendredi matin une courte visite impromptue sur un marché à Neuilly-sur-Seine, aux portes de Paris, à la sortie d’une interview sur la radio parisienne RTL. Il devait s’exprimer sur le média en ligne Brut, prisé des jeunes, dans la soirée.

Photo LUDOVIC MARIN, Agence France-Presse Emmanuel Macron a pris un égoportrait avec une partisane lors de sa visite au marché de Neuilly-sur-Seine.

Pendant 45 minutes, le président-candidat a échangé avec des commerçants, des clients et des employés municipaux. Il est reparti avec un bouquet offert pour son épouse Brigitte.

Marine Le Pen était elle à Narbonne dans le sud de la France, également sur un marché, où elle s’est présentée comme la candidate de « la France tranquille ».

Un verre de rosé à la main, elle a dit ne pas ressentir « le vertige » d’une éventuelle victoire, et ajouté : « l’artichaut se mange feuille à feuille, d’abord le premier tour, après le second ».