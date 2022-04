(Kyiv) La région de Soumy, frontalière de la Russie dans le nord-est de l’Ukraine, a été totalement « libérée » des forces russes, a annoncé vendredi le chef de l’administration régionale Dmytro Jivitsky.

Agence France-Presse

« Le territoire de la région est libéré des Orcs », a annoncé M. Jivitsky sur Telegram, en utilisant le surnom, tiré du livre The Lord of the Rings, fréquemment donné aux soldats russes en Ukraine.

M. Jivitsky a toutefois ajouté que la zone n’était « pas sûre » et que des opérations de déminage étaient en cours.

Avec ce départ des troupes russes de la région de Soumy, Moscou a désormais totalement évacué le nord de l’Ukraine.

Soumy, ville de 250 000 habitants capitale de la région éponyme, a été assiégée dans les premiers jours de la guerre par les troupes russes qui n’ont pas réussi à la contrôler entièrement, puis en ont été repoussés.

L’accès à la ville est resté très compliqué et des milliers d’étudiants étrangers, notamment originaires de plusieurs pays d’Afrique de l’Est ou australe, y sont restés coincés plusieurs semaines.