Élections présidentielles

Macron cède du terrain, Le Pen et Mélenchon en gagnent

(Paris) Emmanuel Macron a cédé deux points en une semaine face à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui en gagnent chacun deux pour se consolider respectivement à la deuxième et à la troisième place, selon le baromètre OpinionWay-Kéa Partners pour Les Échos et Radio classique publié jeudi.