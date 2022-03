Vers l’élection présidentielle

Visages de la France

On les a rencontrés dans les trains, dans la rue, dans les marchés, dans leur boutique, à la plage et même dans les marais salants. Ils ont de 22 à 89 ans. Ils habitent à Lille, Roubaix, Paris, Bordeaux, Guérande, Rosult ou Ghétary. À tous et toutes, les mêmes questions : pour qui allez-vous voter ? Pourquoi ? De quoi avez-vous envie qu’on vous parle ? À 15 jours de la présidentielle, 24 Français et Françaises dévoilent leur vision de la politique, de leur pays et nous disent ce qu’ils pensent des candidats à l’élection.