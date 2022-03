À Berlin, près de la porte de Brandebourg, une foule brandissait des pancartes aux couleurs de l’Ukraine, jaunes et bleues, « Arrêtez Poutine » et « Arrêtez la guerre ».

(Francfort) Des dizaines de milliers de manifestants ont protesté dimanche, dans plusieurs villes allemandes, contre l’invasion russe de l’Ukraine, selon la police et les organisateurs.

Agence France-Presse

Selon la police, ils étaient entre 20 000 et 30 000 manifestants.

À Francfort, environ 11 000 personnes ont exprimé leur solidarité avec les Ukrainiens, selon la police, qui a précisé que les manifestations se sont déroulées dans le calme.

PHOTO JOHN MACDOUGALL, AGENCE FRANCE-PRESSE Au total, les manifestations ont mobilisé environ 125 000 personnes à travers le pays, selon les organisateurs.

Les participants brandissaient des drapeaux ukrainiens et européens, et chantaient « Stoppt den Krieg » (Arrêtez la guerre), selon un journaliste de l’AFP.

D’autres marches ont aussi eu lieu à Stuttgart, Leipzig and Hambourg, rassemblant jeunes et plus âgés, et également des familles avec des enfants.

Ces manifestations ont été organisées par une alliance de plus de 40 organisations de défense des droits de l’homme, syndicats et associations chrétiennes.

L’affluence ce dimanche à Berlin était néanmoins plus faible qu’il y a deux semaines. Trois jours après le début de l’invasion de l’Ukraine, quelque 100 000 personnes s’étaient alors rassemblées.