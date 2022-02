Guerre en Ukraine

Cruciales armes occidentales

Des missiles antitanks et antiaériens de l’Allemagne, de la Suède et des Pays-Bas. Du matériel défensif militaire de la Finlande et du Canada. Aucun pays n’a envoyé de soldats en Ukraine pour l’aider à contrer l’invasion russe, mais l’aide directe à l’armée ukrainienne est bel et bien là.