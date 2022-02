PHOTO DIMITAR DILKOFF, AGENCE FRANCE-PRESSE

Un homme utilisant son téléphone portable sur la place Rouge au centre-ville de Moscou le 10 mars 2021. Les mesures russes contre Facebook s’inscrivent dans un contexte où, depuis plus d’un an, le Kremlin a réprimé des sites tels que Facebook, Twitter et YouTube pour avoir hébergé du contenu lié à des opposants comme Alexeï Navalny.