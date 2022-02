PHOTO SHAMIL ZHUMATOV, ASSOCIATED PRESS

Moscou insiste ainsi sur « le retrait de tous les armements et forces des États-Unis déployés en Europe centrale et orientale, en Europe du Sud-Est et dans les pays baltes » et attend également des propositions des Occidentaux en vue de leur « renoncement à tout élargissement futur de l’OTAN ». Ci-haut, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.