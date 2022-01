Tempête de neige

Chaos sur les routes d’Istanbul et d’Athènes

(Athènes) Athènes et Istanbul s’efforçaient mardi soir de dégager leurs axes routiers après la tempête de neige exceptionnelle qui s’est abattue en Méditerranée orientale, et qui a paralysé pendant 24 heures l’aéroport de la mégalopole turque, l’un des plus fréquentés d’Europe.