Ukraine

Tout franchissement de la frontière par la Russie entraînerait une réaction

(Berlin) Tout franchissement de la frontière ukrainienne par la Russie entraînerait une réaction « rapide et sévère » des États-Unis, a assuré jeudi le secrétaire d’État américain Antony Blinken à Berlin alors que les tensions sont au plus haut entre Moscou et les Occidentaux.