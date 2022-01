(Madrid) Six pensionnaires d’une maison de retraite sont décédés et deux autres ont été sérieusement blessés lors d’un incendie survenu dans leur établissement dans la nuit de mardi à mercredi en Espagne, selon un nouveau bilan fourni par les services de secours.

Agence France-Presse

L’incendie s’est produit vers 23 h 20 dans une résidence médicalisée pour personnes âgées située dans la commune de Moncada, près de Valence, dans l’est du pays.

Les médecins avaient initialement donné un bilan de cinq morts et trois blessés graves, mais le bilan s’est alourdi mercredi matin avec le décès de l’une des personnes prises en charge par les secours.

« Je confirme qu’une sixième personne est décédée, une autre personne âgée », a déclaré à l’AFP une porte-parole des services de secours, alors que les autorités locales ont déclaré un deuil de trois jours à Moncada.

Selon les services de secours, les six victimes sont trois femmes âgées de 78, 89 et 95 ans et trois hommes de 67, 79 et 85 ans.

Neuf camions de pompiers ont été déployés pour venir à bout de l’incendie, qui a ravagé l’une des ailes de la résidence. Dix ambulances ont également été dépêchées sur les lieux, selon les services de secours, qui ont évacué 71 personnes.

La mairesse de Moncoda, Amparo Orts, a assuré sur la radio publique espagnole RNE que le bâtiment touché par les flammes avait été « très sévèrement endommagé », précisant ne pas être certaine que la résidence puisse continuer à fonctionner.

Selon des médias locaux, l’incendie pourrait avoir été provoqué par un court-circuit sur une machine d’alimentation en oxygène dans l’une des chambres de l’établissement, mais Mme Orts a assuré qu’il était « trop tôt » pour connaître la cause du sinistre.

« Nous avons décrété trois jours de deuil officiel à partir d’aujourd’hui », a ajouté la maire, en précisant que les autorités locales appelaient à observer une minute de silence devant la mairie mercredi midi.

Le président de la région de Valence, Ximo Puig, s’est rendu sur les lieux et a présenté ses condoléances aux proches des victimes de l’incendie.

« L’essentiel à ce stade est que les blessés se rétablissent », a déclaré l’élu sur la radio RNE, en précisant que des enquêteurs étaient actuellement sur place pour déterminer la cause de cette tragédie.

« Mes condoléances aux familles des personnes décédées. Nous suivons avec inquiétude l’évolution de l’état des blessés. Tout notre soutien pour eux et pour la ville », a tweeté le premier ministre espagnol Pedro Sánchez.