PHOTO ATTILA KISBENEDEK, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

La cote de popularité de Viktor Orban demeure élevée en Hongrie. Ses partisans louent la stabilité et sa défense des intérêts nationaux comme de l’identité chrétienne. À l’inverse, ses détracteurs critiquent sa ligne dure contre l’immigration et ses positions « illibérales » sur de nombreux sujets, comme l’indépendance de la justice, la liberté de la presse et les droits des LGBT+.