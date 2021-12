« Il est très important que la Russie comprenne qu’une attaque contre l’Ukraine aura un coût économique très élevé et des conséquences politiques pour elle », a averti le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell à l’issue de la réunion.

(Bruxelles) L’UE a adressé lundi un message de fermeté à Moscou avec l’adoption de sanctions contre le groupe paramilitaire russe Wagner pour ses « actions de déstabilisation » et l’élaboration de mesures « coûteuses » pour l’économie russe afin de dissuader Vladimir Poutine d’une intervention en Ukraine.

« Il est très important que la Russie comprenne qu’une attaque contre l’Ukraine aura un coût économique très élevé et des conséquences politiques pour elle », a averti le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell à l’issue de la réunion.

« Nous misons sur la dissuasion pour éviter une guerre, car une fois lancée, elle est très difficile à arrêter. Il faut se préparer au pire en espérant que le meilleur se produise », a-t-il expliqué.

« Plusieurs scénarios ont été envisagés et pour chacun, une réponse a été élaborée. Les dirigeants européens vont pouvoir examiner les différentes possibilités et les mesures à prendre » lors de leur sommet jeudi, a-t-il expliqué. Josep Borrell n’a pas souhaité élaborer.

« Les sanctions sur la table sont économiques et financières », avait indiqué à son arrivée à Bruxelles le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis.

« Elles devront être sans précédent, car la dissuasion est le meilleur moyen d’empêcher une guerre. Nous devons être prêts et forts dans notre réplique, car la Russie s’est préparée pour un conflit », a-t-il plaidé.

« Parler, négocier, c’est mieux que de se tirer dessus », a souligné le chef de la diplomatie du Luxembourg Jean Asselborn.

« Rien ne doit être fait qui provoque une escalade des tensions », a renchéri son homologue espagnol Jose Manuel Albares.

Le dialogue politique se poursuit avec Moscou. L’administration américaine a dépêché la secrétaire d’État adjointe chargée de l’Europe, Karen Donfried, en Ukraine et en Russie de lundi à mercredi.

La réunion des ministres européens a préparé le sommet mercredi à Bruxelles entre les dirigeants de l’UE et leurs homologues de cinq des six pays du partenariat oriental — Ukraine, Géorgie, Moldavie, Arménie, l’Azerbaïdjan — et le sommet européen de jeudi.

La Biélorussie s’est exclue de ce partenariat, mais la dirigeante de l’opposition biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa est présente à Bruxelles jusqu’à mercredi et a rencontré dès dimanche les chefs de l’UE, Charles Michel et Ursula von der Leyen, ainsi que M. Borrell.

Un sixième paquet de sanctions contre le régime du président biélorusse Alexandre Loukachenko est en préparation, a-t-on indiqué de sources diplomatiques.

Front uni contre Moscou

Les dirigeants européens veulent opposer un front uni face aux agissements de Moscou dans ces pays frontaliers avec l’UE.

Ils ont sanctionné lundi le groupe paramilitaire russe Wagner et les dirigeants de cet « instrument de la guerre hybride menée par la Russie », a souligné Josep Borrell.

Ils vont renouveler jeudi pour six mois les sanctions économiques adoptées contre la Russie après l’annexion de la Crimée en 2014.

« La Russie a des capacités de nuisance très fortes avec les actions du groupe de mercenaires Wagner, les opérations de déstabilisation et les cyberattaques, mais son économie est vulnérable, car très dépendante de ses ventes de pétrole et de gaz », ont expliqué à l’AFP les collaborateurs de Josep Borrell.

Le gazoduc sous-marin Nord Stream 2 construit par Gazprom entre l’Allemagne et la Russie est considéré par Washington comme un « levier » contre Moscou et l’Allemagne, dépendante de ses achats de gaz à la Russie, accepte de l’utiliser.

« Si l’escalade se poursuit, ce gazoduc ne pourra plus être raccordé au réseau en l’état », a averti dimanche la nouvelle ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

Une fois opérationnel, Nord Stream 2 doublera les capacités de Nord Stream 1. Il permettra de contourner l’Ukraine, voie de transit utilisée actuellement pour une bonne partie du gaz russe acheté par l’UE, et privera Kiev de revenus et de la garantie de son approvisionnement en gaz.

« Les Européens doivent être unis, audibles et fermes face aux agissements de la Russie », a insisté le représentant d’un État membre.